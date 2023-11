Niemand will Kosten für Schul-Schwimmkurse tragen

Abfuhr vom Bildungsministerium

Im Juni beschloss daher der Landtag auf SPÖ-Antrag eine Resolution an den Bund, dieser möge die „Finanzierung des Schwimmunterrichts an Pflichtschulen zur Gänze“ übernehmen. Vom Bildungsministerium erhielt man im September aber eine Abfuhr: Die Kosten für den Schwimmunterricht seien von der Schulgeldfreiheit erfasst und somit im Pflichtschulbereich von den Ländern und Gemeinden zu tragen, heißt es in entsprechenden Schreiben.