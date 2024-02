Hamas-Führer: Israel zeigt mutmaßliches Versteck

Küche mit Vorräten für einen längeren Zeitraum

Darin zeigt ein israelischer Soldat einen Raum, in dem Al-Sinwar gewohnt habe, samt einem Tresor voller Banknoten in israelischer und US-Währung in Millionen-Höhe (siehe Tweet oben). Die Angaben zum Video konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden. Zu dem Komplex gehörten auch Toiletten und Duschen, eine Küche, wo sich Vorräte für eine lange Zeit befunden hätten, sowie ein Raum für Leibwächter samt Waffen und Munition. „Alles wurde hier zurückgelassen“, sagt der Soldat.