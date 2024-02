Iran soll Millionen an Hamas-Chef gezahlt haben

Bargeld in Millionenhöhe in Tresor entdeckt

In einem unterirdischen Raum sei zudem ein Tresor mit Banknoten und Taschen mit mehr als 20 Millionen Schekel (ca. fünf Millionen Euro) entdeckt worden. „Es handelt sich um ein immer wiederkehrendes Phänomen - große Bargeldsummen, die in organisierten unterirdischen Lagern für den persönlichen Gebrauch von hochrangigen Hamas-Funktionären aufbewahrt werden“, sagt Hagari. Die Hamas-Führer würden das Geld für ihr persönliches Überleben und das ihrer Familien im Untergrund verwenden.