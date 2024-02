Spart Geld, macht fit: VCÖ ruft zu Autofasten auf

Die Mobilitätsorganisation VCÖ weist darauf hin, dass in Tirol rund jede zehnte Autofahrt in fußläufiger Distanz ist, viele Autofahrten seien in Radfahrdistanz. „Wer möglichst viele Alltagswege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegt, spart zum einen einiges an Geld und kommt zum anderen auf eine regelmäßige Portion gesunde Bewegung“, macht der Club Werbung. Die Tirolerinnen und Tiroler sollen die Fastenzeit nutzen, „um bewusster mobil zu sein und möglichst oft zu Fuß, mit Fahrrad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln mobil zu sein“.