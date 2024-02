Argentinischer Präsident Milei besuchte Papst

Bei seinem Besuch im Vatikan am Montag wurde Milei jetzt von einer Delegation begleitet, die unter anderem aus der Außenministerin, dem Innenminister und dem neuen argentinischen Botschafter in Israel bestand. Gemeinsam nahmen sie am Sonntag im Petersdom an der Heiligsprechung der ersten argentinischen Heiligen, Maria Antonia de San José de Paz y Figueroa, besser bekannt als „Mama Antula“ teil. Zunächst sind noch Gespräche mit Italiens Premierministerin Giorgia Meloni, Staatspräsident Sergio Mattarella und den italienischen Behörden geplant.