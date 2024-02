Burschen kratzten Auto-Embleme ab: Opfer gesucht

Sechs Anzeigen gingen im August und September des Vorjahres bei der Polizei in Telfs ein, weil an Autos die Herstellersymbole an der Vorderseite mit einem spitzen Werkzeug entfernt worden waren. Es handelte sich dabei um Fahrzeuge, die in der Telfer Niedere-Munde-Straße 15 bis 15d abgestellt waren.