Van der Bellen prophezeit Montenegro EU-Beitritt

Opernball am Abend

Milatović wird während seines Wien-Besuchs zudem mit Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sprechen, der kürzlich auch bei einem Treffen der „Freund des Westbalkans“ in Rom teilgenommen hatte. Am Donnerstagabend begleitet Milatović zusammen mit seiner Ehefrau Milena den Bundespräsidenten und dessen Gattin Doris Schmidauer auf den Opernball in der Wiener Staatsoper.