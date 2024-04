Rangers mit einem Bein im Conference-Halbfinale

Die New York Rangers stehen in der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL vor dem Einzug ins Semifinale. Nach einem 3:1-Sieg am Freitag bei den Washington Capitals führen die New Yorker in der „best of seven“-Serie mit 3:0. Erfolge fuhren auch die Vancouver Canucks, Colorado Avalanche und die Edmonton Oilers ein.