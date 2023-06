Stille Invasion: Wie China den Balkan unterwandert

Nirgends in Europa vertritt China seine Interessen so offensiv wie auf dem Westbalkan. Eine riesige Reifenfabrik in Serbien, ein Autobahn-Projekt quer durch Montenegro - mit Milliarden-Investitionen schafft die Volksrepublik gefährliche Abhängigkeiten in einer von der EU vernachlässigten Region. Die „Krone“ erklärt, wie China den Balkan systematisch unterwandert.