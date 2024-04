Haliburton sichert Pacers Zitter-Sieg gegen Bucks

Mit einem Dreipunkter 1,6 Sekunden vor dem Ende der Overtime hat Tyrese Haliburton seinen Indiana Pacers im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zum 121:118-Heimsieg über die Milwaukee Bucks verholfen. Haliburton verwandelt den Wurf trotz Fouls an ihm und verwandelte den Bonus-Freiwurf zum Endstand. Damit führen die Pacers in dem Duell der Eastern Conference mit 2:1 in der „best of seven“-Serie.