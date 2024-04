Bittere Niederlage für Hörl/Horst in China

„Sicher die drittschlimmste Niederlage meiner Karriere nach dem verlorenen WM-Finale in Wien 2017 und dem Olympia-Aus in London 2012, bei dem uns ein Punkt auf den Aufstieg gefehlt hat, hätte uns heute wohl ein Punkt zur sicheren Olympia-Qualifikation gereicht. Das schmerzt sehr“, ärgerte sich Horst. Auch Hörl sprach von einer „Nervenschlacht im direkten Olympia-Duell“. Das Duo fliegt nun nach Brasilien weiter, wo es sich beim Elite16-Turnier in Brasilia das Paris-Ticket sichern will.