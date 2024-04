„Skandal!“ VAR-Frust bei der Wiener Austria

Trainer Wimmer bedient

Bereits bei der 0:1-Niederlage am Dienstag in Tirol hatte ein später Elfer für die WSG die Austrianer auf die Palme gebracht. „Für mich stellt sich jedes Wochenende die Grundsatzfrage: Wann darf der VAR eingreifen? Wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Punkt! Dann geht der Schiedsrichter raus und schaut sieben Minuten in den Monitor rein. Ja wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, dann muss ich nicht so lange reinschauen“, ärgerte sich Trainer Wimmer.