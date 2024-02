Dystopie bei US-Cops: Gesichts-Scans auf DNA-Basis

Maria Jane Weidhofer war nach Angaben ihrer ehemaligen Mitschüler „eine freigeistige Künstlerin und Bäckerin, die das Leben liebte und hart daran arbeitete, gesund zu bleiben, indem sie jeden Tag in den Hügeln der East Bay joggte“. Doch einer ihrer täglichen Läufe im Tilden Park von Berkeley, Kalifornien, endete auf schreckliche Weise, als sie im November 1990 im Alter von gerade einmal 32 Jahren vergewaltigt und erwürgt wurde und ihre Leiche am Rande ihrer Lieblingsstrecke, dem beliebten Nimitz Way Trail, zurückgelassen wurde.