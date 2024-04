Klopp und Salah streiten sich vor aller Augen

Was den Salah-Frust ausgelöst hat? Womöglich die späte Einwechslung zehn Minuten vor Schluss – oder, wie die englische „Daily Mail“ vermutet, ein halbherziger Handschlag Salahs mit Klopp, was den Trainer dazu veranlasste, dem Stürmer die Leviten zu lesen. Sei es, wie es sei: Klopp ärgerte am Samstag der geplatzte Titeltraum mit Sicherheit mehr als der Stress mit seinem Star.