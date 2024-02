Zwei Tiroler fielen auf Online-Schwindler herein

Der 58-Jährige bekam von einer weiblichen Bekanntschaft auf Social Media wiederholt ein Angebot einer Schenkung. Die Frau stellte ihm über 100.000 Euro in Aussicht. Als der Mann in diesem Zusammenhang ein Mail von einem angeblichen Notar erhielt, ließ er sich dazu verleiten, für diese Abwicklung verschiedene Gebühren und Abgaben zu bezahlen. In Summe überwies er mehrere Tausend Euro.