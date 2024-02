Online-Ganoven erbeuteten Tausende Euro von Opfern

Per App Zugriff auf das Handy

Der Anrufer verleitete den 22-Jährigen schließlich auch dazu, sich eine App herunterzuladen, damit er Zugriff auf das Handy des Opfers erhalte. „In weiterer Folge wies der Unbekannte den Mann an, zwei weitere Überweisungen im 4-stelligen Eurobereich durchzuführen, um die erste Überweisung rückgängig zu machen“, so die Polizei.