Ukrainer aus AKW Saporischschja ausgesperrt

Was das für Auswirkungen auf den Betrieb des Kraftwerks hat, will der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA), Rafael Grossi, bei seinem Besuch der Anlage am Mittwoch prüfen. Im AKW Saporischschja sind die sechs Reaktoren derzeit abgeschaltet, die Brennstäbe müssen aber weiter gekühlt werden. Die russischen Truppen sind auf die Mitarbeit der ukrainischen Beschäftigten angewiesen.