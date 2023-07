Antipersonenminen bei AKW Saporischschja gefunden

Kiew meldet nächtliche russische Luftangriffe

Während die Internationalen Atomenergiebehörde in Saporischschja unterwegs war, gab es in Kiew Luftalarm. Russland habe „Kiew mit Kampfdrohnen angegriffen“, teilte Militärverwaltungschef Serhij Popko am Dienstag mit. Ihm zufolge handelte es sich um den sechsten Drohnenangriff auf Kiew in diesem Monat.