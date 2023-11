Energoatom meldet „immer gefährlichere Ausfälle“

So habe es etwa Ausrüstungs- und Wartungsfehler gegeben, die die Sicherheit gefährden würden. Beispielsweise sei ein Reaktor von einem kalten in einen heißen Abschaltzustand versetzt worden, wodurch Borsäure ausgelaufen sei. Auch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) berichtete bereits von Wartungsproblemen in der Anlage.