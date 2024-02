„Zucker-Automat“ neben Spielplatz sorgt für Wirbel

Verantwortung der Eltern

Bürgermeister Georg Rosner kann die Kritik nicht ganz nachvollziehen. Der Automat biete schließlich auch Mineralwasser und Fruchtsäfte. Zudem stehe das Gerät neben einem Spielplatz für Kleinkinder, die sich immer in Begleitung der Eltern befinden und nicht alleine einkaufen würden. „Uns vorzuwerfen, dass wir die Kinder verführen, ungesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen, ist schon etwas weit hergeholt. Die Eltern können selbst entscheiden, welche Lebensmittel für ihre Kinder geeignet sind“, so Rosner. Außerdem seien im Stadtgarten nicht nur Kinder unterwegs, das Automatenangebot richte sich an alle Besucher. Und: Gleich in der Nähe gebe es einen kostenlosen Trinkwasserbrunnen.