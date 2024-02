Schlaflos im elfstöckigen Bett wegen einer Erbse

Schön soll sie sein, sportlich, abenteuerlustig, belesen und auf einem Drachen soll sie reiten können - hohe Anforderungen an die zukünftige Gemahlin des Prinzen! Wie die Brautsuche gelingt, erfahren Menschen ab sechs Jahren in der hinreißenden Produktion „Die Prinzessin auf der Erbse“, die das Opernstudio in die BlackBox des Linzer Musiktheaters zauberte.