Frau lag tot vor Leichenhalle: Was ist passiert?

Es ist der 8. Februar 2023. Ein Mädchen macht auf seinem Schulweg in Edling eine furchtbare Entdeckung: Vor der Aufbahrungshalle des 170-Seelen-Ortes in der Gemeinde Eberndorf liegt eine reglose Frau. Für sie kommt jede Hilfe zu spät - Gertrude, 62, Ehefrau und dreifache Mutter, hat schwere Kopfverletzungen erlitten und ist erfroren. Schnell wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Die Frau sei erschlagen und dann sterbend in der kalten Winternacht liegen gelassen worden. Drei Beschuldigte aus dem direkten Umfeld des Opfers geraten ins Visier der Ermittler. Auch die Staatsanwaltschaft geht davon aus, den Mordfall rasch lösen zu können.