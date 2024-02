„Vor allem Betreiber der Bezahlkarte profitiert“

Es ist ein Frühsommerabend am 30. Mai 2017 in Moskau. Die Österreichische Botschaft lud zu einem Empfang zu Ehren des damaligen Innenministers Wolfgang Sobotka - und prominente Gäste ein. Mit am Tisch sitzt Jan Marsalek, damals Finanzvorstand von Wirecard, heute einer der meistgesuchten Männer der Welt. Ein Bild, auf dem Sobotka und Marsalek gemeinsam zu sehen sind, sollte später öffentlich werden. Ob die beiden an diesem Abend über die geplante „Refugee-Card“, eine Art Bankomatkarte für Flüchtlinge in der Grundversorgung, der Firma Wirecard besprochen haben, ist nicht überliefert. Sieben Jahre später wird genau das wieder zum Thema. Und wieder sitzt bei den Planspielen ein einstiger hoher Schwarzer aus Niederösterreich mit am Tisch.