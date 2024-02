Wenn Sigi um Renés Klomuscheln kämpft

Am bösesten ist die Welt derzeit laut Wolf zu René Benko, wie er zuletzt bei ATV-Society-Reporter Dominic Heinzl beklagte. Sein Freund René sei nur ein Opfer von „Denunzianten“, so Wolf. Aber damit kann er doch nicht die meinen, die nun den Pleitesumpf auslöffeln müssen? Doch, kann er: „Es sollten sich Leute an der Nase nehmen, die Klomuscheln versteigern“, maßregelt er sogar Masseverwalter, die in den Firmenresten nur so wenig Substanz finden, dass sogar Klomuscheln daneben wie das Füllhorn der Fortuna wirken.