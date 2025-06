Musikdirektor Jordan: „Ich hisste die weiße Fahne“

„Und jetzt: Schluss, aus und weg!“ Philippe Jordan (50) lacht. Der liebenswürdige Schweizer sitzt in einer Ecke der „Imperial“-Bar bei Mineralwasser, plaudert über seine fünf Jahre als Musikdirektor der Wiener Staatsoper. „Ich bin Wien sehr dankbar. Und liebe das Publikum, es ist großartig. Ich war hier – neben 12 Jahren an der Pariser Oper – ab 2014 Symphoniker-Chef. Als ich während der Pandemie 2020 in der Staatsoper antrat, waren das organisatorisch schwierige, aber spannende Jahre.“