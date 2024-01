„Wir in Wien“: Ungeschicktes Abkupfern in Rot

Vor ein paar Tagen startete die SPÖ daher eine neue Aktion unter dem Motto „Wir in Wien“. Da heißt es etwa „Wir in Wien halten zusammen“ oder „Wir in Wien brechen unsere eigenen Rekorde“. Dumm nur, dass es den Spruch schon längst gibt. Nämlich bei der politischen Konkurrenz. Bereits seit November 2022 verschickt die Wiener Volkspartei regelmäßig ein eigenes Magazin mit demselben Namen an alle Wiener, die keine „Werbeverweigerer“ sind.