Hafen mausert sich zu Wiens Vorratskammer

Hierzulande helfen gerade auch die Schleusen der Kraftwerke mit, die Pegel auf der Donau angesichts von Extremwetterereignissen von Trockenheit bis Flut so stabil wie möglich zu halten. Ob die „MS Eisvogel“ je wieder ihre eigentliche Aufgabe als Donau-Eisbrecher erfüllen wird müssen, scheint angesichts der aktuellen Temperaturen allerdings fraglicher denn je. An Aufgaben mangelt es dem Schiff aber auch so nicht: Es absolviert etwa die Kontrollfahrten für rund zwei Dutzend Donaukreuzfahrtschiffe, die in der Freudenau überwintern.