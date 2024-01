Hitzefrei bei minus acht Grad in der Westeinfahrt

Arbeiterkammer, Gewerkschaft und Klimaschützer haben am 22. Jänner eine Pressekonferenz einberufen, in der sie eine „Hitzefrei“-Regelung für alle Branchen (gibt es derzeit nur am Bau) forderten. An diesem Tag zeigte das morgendliche Thermometer minus acht Grad in der Westeinfahrt. Selbst zu Mittag näherten sich die Temperaturen kaum der Frostgrenze.