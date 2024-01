Zuerst filmreife Drohung - dann muss Mama helfen

Was der Halbstarke nicht bedachte, war, dass das Elektroauto jeder seiner Bewegungen und unklugen Entscheidungen aufzeichnete. Nachdem die Fahndung der Polizei kein Ergebnis brachte, wandte sich Thomas K. samt Video an die „Krone“. K.: „Es waren auch meine beiden 13-jährigen Töchter mit mir im Auto. Ich bin es ihnen schuldig, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um den Täter zu überführen.“