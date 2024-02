Bühne frei für junge burgenländische Musiktalente

Preisgeld und Auftritt als Belohnung

Die Preisgelder wurden im Vorjahr erhöht. Dem Sieger winken nun 5000 Euro. In diesem Jahr gibt es auch eine Neuerung: Die drei bestplatzierten Newcomer erhalten 600, 400 und 200 Euro. Insgesamt werden 14.700 Euro an Preisgeld ausgeschüttet. Die fünf besten Musikstücke werden außerdem mit einem Auftritt auf der Seebühne im Rahmen des See Openings belohnt. Weiters gibt es in einer eigenen Kategorie eine professionelle Studioaufnahme zu gewinnen. Die Anmeldefrist endet am 17. März.