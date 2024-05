Gestiegene Wassergebühren lassen Wogen hochgehen

Schwerer Entschluss

Die Gebührenerhöhung sei jedenfalls keine leichte Entscheidung gewesen, so Rosner: „Die vergangenen Jahre wurde der Beitrag kaum erhöht. Jetzt sind wir lange zusammengesessen, der Beschluss ist schließlich mit nur einer Gegenstimme parteiübergreifend gefasst worden.“ Um in Härtefällen helfen zu können, sei via Sozialfonds Geld im Budget vorgesehen, sagt der Stadtchef.