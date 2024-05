Lohn statt Taschengeld: Land sieht offene Fragen

Im Burgenland sind 800 Personen davon betroffen. Sie erhalten für ihre Arbeit kein Gehalt, sondern ein Taschengeld von 100 Euro pro Monat und sind bei ihren Eltern mitversichert oder abgesichert. Der Bund will nun den vollen Zugang zum Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen. Ihre Tätigkeit soll zu einem regulären Beschäftigungsverhältnis werden, inklusive Sozialversicherung. Soziallandesrat Schneemann zeigt sich skeptisch: „Es gibt noch zu viele offene Fragen“. Man wisse nicht, wie es mit der sozialrechtlichen Absicherung aussieht, was es arbeitsrechtlich bedeute oder welche Leistungen weiterhin in Anspruch genommen werden könnten. Fehlen würden auch klare Finanzierungsrichtlinien des Bundes.