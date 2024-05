„Wir waren mutlos und spielten ohne Überzeugung“

Im ersten Spiel hat man Traiskirchen dominiert. Nach dem (glücklichen) zweiten Erfolg sah alles nach einem Gunners-Einzug ins Finale der Basketball-Superliga aus. Doch spätestens nach dem 2:2-Ausgleich der „Lions“ in der Halbfinalserie ist das Momentum nicht mehr auf Seiten der Oberwarter. Wirkt es so, als hätte man den „Flow“ der letzten Wochen verloren. Ist gar das Vertrauen in die eigenen Stärken weg?