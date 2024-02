Tirol: Arbeitslosigkeit im Jänner leicht gestiegen

Die Beschäftigung ist weiter auf Rekordniveau, teilt das AMS Tirol in einer Aussendung mit. Mit 17.879 Personen ohne Arbeit stieg die Zahl der Arbeitslosen zwar leicht an, dennoch liegt man deutlich unter dem österreichweiten Prozentsatz von 8,4 Prozent. „Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Menschen ist nur geringfügig höher als im Vorjahr. Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften bleibt weiterhin die zentrale Herausforderung am Arbeitsmarkt“, erklärt Johannes Schranz, stv. Landesgeschäftsführer des AMS Tirol.