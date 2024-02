Tiroler (21) bretterte mit 80 km/h durch 30er-Zone

Besonders eilig hatte es wohl ein 21-jähriger Tiroler am Mittwochnachmittag in Innsbruck! Zwei Polizeibeamte beobachteten, wie der Lenker mehrere Male die Geschwindigkeit übertreten hatte. Und in einer 30er-Zone mit 80 Sachen unterwegs war. Es war nicht sein erstes Vergehen in den letzten Monaten.