„Wer 300 PS hat, hält es kaum aus, nachzufahren“

„Wer ein Auto mit vielen PS hat, hält es kaum aus, langsam nachzufahren. Das kennen wir ja aus dem Alltag“ - der Staatsanwalt gab dem Angeklagten „Gas“. In Linz artete eine alltägliche Szene im Straßenverkehr zu einem durchaus größeren Strafprozess aus. Am 6. September des Vorjahres soll der Angeklagte (30) in Traun mit seinem 300-PS-Mercedes eine Autofahrerin überholt, geschnitten und durch eine Vollbremsung zum abrupten Stoppen genötigt haben.