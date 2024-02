HP Envy Move: Mehr als bloß ein Riesen-Tablet?

Am Anfang war der Desktop-PC, dann kam das Notebook und schließlich das Tablet. Mit jeder Verkleinerung wurden die Geräte mobiler, was neue Einsatzszenarien ermöglichte und den Unterhaltungswert steigerte, zugleich aber auch Einbußen beim Benutzerkomfort bedeutete, die nicht selten zulasten der Produktivität gingen. Auf einem kleinen Notebook oder Tablet lässt es sich in der Regel eben nicht so effizient arbeiten wie auf einem „großen“ PC mit ebensolchem Bildschirm. Das dürfte man sich auch bei HP gedacht haben und führt daher mit dem Envy Move eine neue Gerätekategorie ein, nämlich die des tragbaren All-in-one-PCs.