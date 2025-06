„Druck ausüben“: So sollen Ältere länger arbeiten

„Krone“: Herr Marterbauer, Österreich hat die höchsten Staatseinnahmen und trotzdem fehlen im Budget nach wie vor Milliarden, kritisiert der Fiskalrat. 2028 wollen Sie unter die Drei-Prozent-Marke beim Budgetdefizit kommen. Muss man nicht so ehrlich sein und zugeben, ohne weiteres Sparpaket wird sich das nicht ausgehen?

Markus Marterbauer: Ich fühle mich durch den Fiskalrat bestätigt. Er lobt sogar die Sparmaßnahmen und sagt, der Finanzminister soll alle Maßnahmen umsetzen, die er sich vorgenommen hat. Das stärkt meine Position in der Regierung. Mittelfristig ist es sogar so, dass der Fiskalrat in seinen Prognosezahlen über unseren Werten liegt.