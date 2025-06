Wenn die „fliegende Kuh“ in Spielberg landet

Spielberg wappnet sich für das wichtigste Event des Jahres. Gastronom Robert Neumann zapft noch entspannt Bier für seine Gäste. Ab Donnerstag geht’s bei ihm aber rund. „Eine Woche Formel 1 bedeutet vom Umsatz her in etwa das, was sonst in einem Monat hereinkommt“, verrät der Hotelbetreiber, der Chef der Spielberger „Burg“. Wo wenige Tage vor dem Aufschlagen des Formel-1-Zirkus noch Normalbetrieb herrscht. „Aber nur augenscheinlich! Hinter den Kulissen werkeln wir seit Wochen und freuen uns auf das Event.“