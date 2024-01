Dacia tritt mit „Sandrider“ bei Rallye Dakar an

Beim Design des in house kreierten Wüstenspezialisten verweist Dacia an vielen Stellen auf die neue Markenphilosophie bzw. zieht Parallelen zum Design der Straßenfahrzeuge, etwa indem man sich auf die essenziellen Bedürfnisse von Fahrer und Beifahrer konzentriert. In diesem Fall bedeutet das, dass die Motorhaube kurz und schräg ist, um das Sichtfeld der Besatzung nicht zu beeinträchtigen. Die Antireflexionsfarbe im oberen Bereich des Instrumententrägers optimiert ebenfalls die Sicht. Nichts am Sandrider ist überflüssig, keine Dekoteile.