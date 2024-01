Keine Ermittlungen gegen Sobotka mehr

Wie die „Krone“ im November aufdeckte, hatte Pilnacek in einem Wiener Lokal darüber gesprochen, dass Sobotka ihm vorgeworfen haben soll, Ermittlungen nie abgedreht zu haben. Das Gespräch wurde heimlich aufgenommen und kam nach seinem Ableben an die Öffentlichkeit. Sobotka wies die Darstellung Pilnaceks zurück. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) prüfte daraufhin, ob ein Verfahren eingeleitet werden soll. Ein Anfangsverdacht wegen Amtsmissbrauchs habe sich aber nicht ergeben, wurde am Montag mitgeteilt.