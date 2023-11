Pilnacek: So entstanden die geheimen Tonaufnahmen

Abhörfalle beim Nobelitaliener

Der deutsche Geschäftsmann verfolgt am Handy gespannt die „ZIB 1“-Nachrichten. In den vergangenen zwei Jahren hat er sich drei- bis viermal pro Woche abends mit dem gefallenen Sektionschef getroffen, war auch an jenem Sommerabend dabei, als Pilnacek in die Abhörfalle ging. Es war eine größere Runde, wie sie öfters im Nobelitaliener stattfand.