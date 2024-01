Vorwürfe gegen UNRWA: Österreich stoppt Zahlungen

Man werde „in Abstimmung mit internationalen Partnern vorläufig alle weiteren Zahlungen an UNRWA suspendieren“, hieß es am Montag aus dem Außenministerium. „Die Vereinten Nationen müssen auch im Interesse der eigenen Glaubwürdigkeit über jede Kritik erhaben sein“, betonte das Ministerium in einer Aussendung. Gefordert wird deswegen eine „umfassende, rasche und lückenlose Aufklärung Untersuchung der Vorwürfe.“ Mögliche Beteiligte an der Terrorattacke vom 7. Oktober müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Anschuldigungen seien „schockierend“.