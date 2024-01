Die Woche beginnt mit Sonne und Hochdruck

Am Mittwoch ziehen im Tagesverlauf von Westen her hohe und mittelhohe Wolkenfelder durch, dennoch überwiegt in den meisten Regionen der sonnige Wettercharakter. Teils hartnäckige Nebel- und Hochnebelfelder halten sich zunächst vor allem noch im Osten, aber auch diese lichten sich voraussichtlich. Der Wind weht nur schwach. Minus acht bis plus ein Grad hat es in der Früh, tagsüber vier bis zehn Grad.