Experte über Nehammers Plan: „Wie soll das gehen?“

Babler warnt wieder vor blau-schwarzer Koalition

SPÖ-Chef Andreas Babler warnte im Ö1-„Journal zu Gast“ erneut vor einer blau-schwarzen Koalition nach der Nationalratswahl. Das habe man auch bei der Rede Nehammers am Freitag gemerkt. „Man hat gestern gesehen, dass von den Programmüberschriften und auch von der Tonalität her es so war, dass die ÖVP fast einen Heiratsantrag an die FPÖ als Juniorpartner abgegeben hat.“