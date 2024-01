Kanzler- oder Wahlrede? Warum das wichtig ist

Karl Nehammer hat gesprochen. Der Auftritt des Parteichefs der ÖVP am Freitag war eine Wahlrede. Obwohl ihn sicher gefreut hätte, wenn er als Kanzler wahrgenommen worden wäre, der sich an seine Nation wendet. Doch Reden an die Nation sind nur manchmal ein demokratiepolitischer Mehrwert. Noch seltener machen sie einen Politiker nachhaltig beliebt.