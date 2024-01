Kostenlose Workshops für künftige Firmenchefs

Viele gute Ideen scheitern oft an einem Schritt - allzu oft ist es der erste. Um dies zumindest bei der Firmenneugründung zu vermeiden, bietet die Innos GmbH in Osttirol nun in Kooperation mit der Jungen Wirtschaft Lienz und dem Osttiroler Wirtschaftspark kostenlose Gründer-Workshops für Jungunternehmen an.