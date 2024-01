Wieso Russland den T-80 jetzt wieder in Serie baut

Der T-80 war das letzte große Panzerprojekt der Sowjetunion: Tausende Exemplare des auf dem T-64 aus den Sechzigern basierenden Kampfpanzers sollen in russischen Depots lagern. Zuletzt wurde das Modell vermehrt auf den Schlachtfeldern der Ukraine gesichtet - mit zusätzlicher Panzerung und Störsender aufgerüstet, um Panzerfäusten und Drohnen standzuhalten. In einer Fabrik in Sibirien hat Russland sogar damit begonnen, den 40 Jahre alten Panzer wieder in Serie zu produzieren.