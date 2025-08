15 Boliden (!) an heftigem Massencrash beteiligt

Auch der 15-jährige Deutsche Phil Colin Strenge und die Rennfahrerin Kornelia Olkucka waren in den Startunfall verwickelt. Die Polin schilderte die Szene im Livestream: „Im Grunde weiß ich nicht, was am Start passiert ist. Ich habe nur auf der linken Seite gelbe Flaggen gesehen. Dann ist eines der Autos beinahe mit mir kollidiert. Ich musste bremsen und habe mich gedreht, aber es geht mir gut. Ich bin nur ein wenig schockiert. Fast jedes Auto ist verunfallt, also ist es wirklich schlimm.“