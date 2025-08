Marco Rossi: „Du weißt nie, was morgen sein wird“

Die Sommerpause kann für Eishockey-Spieler manchmal ganz schön lange sein. Vor allem, wenn man mitten in Vertragsverhandlungen steckt, im August noch nicht weiß, in welcher Stadt man in zwei Monaten beim NHL-Auftakt aufs Eis gehen wird. „Ich habe als Spieler leider keinen Einfluss drauf, habe meine sportliche Visitenkarte letzte Saison abgegeben. Den Rest machen sich meine Agenten und der General Manager der Minnesota Wild aus“, erklärte Marco Rossi gestern in Graz.